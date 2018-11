Canigiani: "Venerdì partirà la vendita dei tagliandi per Lazio - Milan, speriamo ci sia un'affluenza importante"

Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della vendita dei tagliandi della prossima sfida di campionato, che vedrà i romani incontrare il Milan: "La partita contro il Milan è decisamente importante, è un big match fondamentale ai fini della classifica e come tale deve essere trattato. La vendita inizierà venerdì, ci saranno circa dieci giorni di tempo, speriamo ci sia una risposta degna dell’importanza del match. L’orario non è male, dato che si giocherà di domenica alle 18:00: ciò permette di gestire al meglio la giornata e di non fare troppo tardi. Ci saranno delle riduzioni per gli Under-16 legate ed in linea con il valore della partita, non vantaggiose come Lazio-SPAL ma comunque importanti. Per i tifosi ospiti non ci sono state date comunicazioni su restrizioni o limitazioni, la vendita è libera e ci aspettiamo una buona affluenza anche da parte dei sostenitori rossoneri. Stiamo studiando e pianificando le attività da svolgere durante la stagione, l’andamento della stessa può modificare alcuni dettagli ma già abbiamo dato chiare indicazioni. Lavoreremo in base all’importanza della partita, la politica di prezzi cambierà in funzione del valore del match. Nei big match ci sarà un determinato tipo di prezzi mentre in altri match ne attueremo altri per venire proprio incontro ai tifosi in termini di spese da sostenere anche per garantire il giusto riconoscimento agli abbonati che hanno deciso di seguirci e darci fiducia per tutte le partite dall’inizio della stagione".