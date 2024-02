Caos Arbitri | Gravina: "Giusto denunciare, ma se qualcuno dovesse mentire...."

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue il caos arbitri dopo le parole del direttore di gara che in anonimato ha denunciato alcuni episodi che comprometterebbero le decisioni arbitrali di alcune partite. Su questo argomento è intervenuto ai microfoni delle Iene il presidente della Figc Gabriele Gravina:

"Allora, le denunce, a mio avviso, rappresentano un atto di coraggio, da apprezzare, ma devono essere denunce fondate. Possibilmente diciamo da soggetti non incappucciati, noi preferiamo, voglio dire, la massima trasparenza. Salvaguardia arbitri? Eh no, attenzione, le norme di salvaguardia sono a tutela della verità, non delle calunnie. Noi per questo abbiamo voluto comunque presentare un esposto. Perché se quelle cose che sono state denunciate, evidenziate, dovessero corrispondere al vero, saranno perseguite, ma devono essere vere, quindi gli arbitri hanno tutto il diritto e il dovere, anzi sottolineare più il dovere che il diritto, di poter rappresentare queste criticità, lo devono fare con la massima trasparenza. Se sono vere non hanno nulla da temere, anzi, noi apprezziamo questo gesto":