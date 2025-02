Caos in Bari-Cremonese, Longo denuncia: "Gli ha detto neg*o di mer*a"

WEBTV LAZIO, INFORTUNIO HYSAJ: TERMINATE LE VISITE MEDICHE A VILLA MAFALDA - VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | DALL'ARGENTINA: "LA LAZIO È SU UN GIOCATORE DEL RIVER PLATE" CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa da ormai dieci giorni la sessione invernale di calciomercato, ma gli addetti ai lavori stanno già monitorando le mosse da fare in estate. Fabiani lo ha ammesso, il progetto di ringiovanimento è ancora in atto e... CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa da ormai dieci giorni la sessione invernale di calciomercato, ma gli addetti ai lavori stanno già monitorando le mosse da fare in estate. Fabiani lo ha ammesso, il progetto di ringiovanimento è ancora in atto e...