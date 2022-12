Caos Juve, fissata l'udienza: le accuse della Procura, i rischi e le società indagate

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il primo tempo di una lunga partita, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato vinto dalla Juventus che sarebbe riuscita a evitare le accuse della Procura di Torino sulla questione delle false plusvalenze. Per Natale, però, gli avvocati del club riceveranno un regalo molto amaro. La Procura, infatti, è tornata alla carica e vuole portare in tribunale la società bianconera e tutti i sessantuno indagati che erano stati assolti precedentemente. In questo giro rientrerebbero anche otto società tra Serie A, B e C: Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli e Sampdoria. La Procura punta una condanna esemplare facendo appello alla violazione degli articoli del codice di giustizia sportiva 4.1 ("lealtà e della correttezza"), 31 ("illecito amministrativo") e 14 comma 1 lettera C (“aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali”).

COSA RICHIA LA JUVE - Tre accuse da parte della Procura che possono variare molto la pena della Juventus. La società bianconera, infatti, rischia di andare dalla semplice ammenda, seppur consistente, fino all’esclusione dal campionato. Per quanto riguarda i punti di penalità, che questa volta potrebbero essere richiesti nella requisitoria, la situazione è più particolare: la Juve, infatti, rischia di essere penalizzata solamente nel caso in cui le plusvalenze fittizie non siano pesate solo sui bilanci, ma siano risultate decisive per ottenere dalla Covisoc la licenza nazionale, essenziale per l'iscrizione al campionato di Serie A.

IL PROCESSO - La Corte D'Appello ha fissato per il 20 gennaio il processo contro la Juventus che, dal canto suo, fa leva sul principio giuridico del 'ni bis in idem' per non tornare in aula a discutere delle plusvalenze. Se però il ricorso della Procura sarà accettato, allora si proseguirà con il terzo e ultimo step giudiziario quello del Collegio di Garanzia. I pm di Torino sono convinti dell'esito: le intercettazioni hanno rivelato accordi privati sugli stipendi ed è noto che due privati non possono accordarsi sul prezzo di una compravendita.