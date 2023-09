Caos Pogba, entro oggi le controanalisi: spunta un'ipotesi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

RASSEGNA STAMPA - Scadrà oggi, a mezzanotte, il termine per la richiesta delle controanalisi da parte di Paul Pogba, risultato positivo al testosterone (sostanza ritenuta dopante) in segui alla partita tra Juve e Udinese. Dopo l'esito dell'esame inizieranno le varie procedure con il giocatore che verrà interrogato per capire la strategia difensiva. Non è escluso, si legge sempre sul quotidiano, che il centrocampista possa anche patteggiare per evitare la pena di quattro anni. In questo caso potrebbe essere squalificato anche per un solo anno ma è troppo presto per tirare delle conclusioni.