Caos Roma, New Balance porta la società in tribunale: il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La New Balance ha deciso di avviare uno scontro legale con la Roma a causa di un accordo stipulato con l'Adidas, come sponsor tecnico, per la stagione 2023/2024. Nel bilanico del 30 giugno del 2022, come riporta Calcioefinanza, appare una nota che riporta come sia in corso un arbitrato, tra appunto la Roma e l'attuale sponsor, davati alla International Chamber of Commerce. Come si legge nel bilancio giallorosso: "Secondo New Balance, il contratto di sponsorizzazione tecnica per la produzione di magliette da calcio in essere fra le società per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023 conterrebbe una clausola di Right of First Refusal a favore di New Balance che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe AS Roma, a rinnovare il Contratto con New Balance, a condizione che questa pareggi i termini offerti da terzi".