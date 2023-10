Caos scommesse | Cosa rischiano i club? Il regolamento parla chiaro...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il caos scommesse sta stravolgendo la sosta per le nazionali. Quello che sembrava essere un periodo tranquillo, a tratti noioso, rischia di diventare drammatico per il calcio italiano. Molti i giocatori tirati in ballo, tra conferme e non, tanta la paura dei tifosi che il prossimo nome possa essere quello di un loro beniamino e altrettanto il timore che le società possano avere ripercussioni. Ma cosa rischiano effettivamente i club? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tutto dipende dal grado di omertà. Se, infatti, i club erano a conoscenza degli illeciti commessi da uno o più dei loro calciatori e si sono mossi con immediatezza per denunciare il fatto alla Procura, allora non saranno soggetti a nessun tipo di provvedimento. In caso contrario, quindi se qualcuno fosse stato a conoscenza delle attività illegali dei tesserati e avesse deciso di nasconderle, l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo prevede che il soggetto che ha omesso la denuncia rischia un’inibizione o una squalifica non inferiore a sei mesi e un'ammenda non inferiore a 15.000€. In nessun caso, dunque, a essere punito è direttamente il club, ma solo coloro che hanno deciso di nascondere il fatto.