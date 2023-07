Caos Serie B, ecco le riammesse. Gravina: "Non si può continuare così"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Iniziano a delinearsi le griglie per riammissioni e ripescaggi. Ieri, infatti, il Consiglio Federale ha stilato le graduatorie definitive per completare gli organici di Serie B e C. Al primo posto tra quelle ad avere diritto a tornare in cadetteria troviamo il Brescia e, subito dopo, il Perugia. Entrambe le squadre hanno approfittato dell'esclusione di Reggina e Lecco, con i lombardi che sperano ancora in una sempre più difficile vittoria del ricorso. In Serie C invece è già stato riammesso il Mantova, con Atalanta Under 21, Casertana e Piacenza che seguono a ruota in graduatoria. Nel frattempo, ha parlato anche il numero della FIGC Gabriele Gravina, che ha dichiarato di voler attuare delle riforme per evitare altre situazioni come questa: "Anticiperemo i termini d'iscrizione ai campionati. Probabilmente faremo qualcosa a breve, anticiperemo la deadline delle iscrizioni, ponendo i termini di consegna della documentazione richiesta al 30 aprile (oggi è fissata al 31 maggio, ndr), così non si può andare avanti".