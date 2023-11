Capello: "Alla Lazio manca Milinkovic. Immobile? Sarri non poteva escluderlo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'immediato pre-gara di Lazio - Feyenoord, Fabio Capello, opinionista Sky Sport, si è espresso prima su Immobile, poi su Milinkovic. In particolare, sul bomber biancoceleste ha spiegato: “Lo fa giocare perché l’ha visto bene fisicamente. Immobile ha sempre fatto tanti gol. In una partita così importante, lasciarlo fuori sarebbe quasi volersi far male da solo. Sarri si gioca una partita importante con la carta giusta”.

"Milinkovic? Era un punto di riferimento, qualità e forza fisica, metteva in difficoltà gli avversari. Teneva palla e riusciva a servire i compagni che arrivavano. Senza di lui la Lazio sta soffrendo, cerca di giocare come lo scorso anno ma gli manca il tocco in più di un giocatore che faceva la differenza".

Infine, sulla protesta dei tifosi e, di conseguenza, i pochi biglietti venduti per la partita di questa sera: "Brutto vedere l’Olimpico semi-vuoto, la Champions non la vedi tutti gli anni. Una protesta che in questo caso, seppur giusta, non mi piace”.

