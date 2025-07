Capello: "La Lazio punta sugli automatismi di Sarri. Ecco cosa gli chiederanno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche della Lazio, della complicata situazione relativa al blocco del mercato e al ritorno di mister Sarri. "La Lazio non può muoversi sul mercato e punta sugli automatismi di Sarri: gli chiederà qualche genialata delle sue", ha spiegato l'ex allenatore. Poi, spostando il focus sulla Roma, ha spiegato: "Gasperini si fa rispettare, un leader e, soprattutto, è quello che Ranieri voleva per gestire il gruppo dopo di lui. L’allenatore ideale. Roma piazza non facile? Lo so bene, è il contorno che a volte non aiuta. Ci vuole pazienza, vedo il lavoro che sta svolgendo, e all’inizio la Roma non potrà correre come non correva l’Atalanta: i benefici si vedono alla lunga".

Per quanto riguarda le altre squadre, Capello ha detto di essere curioso del Como, che sta spendendo come una big. Poi, ha ammesso di stimare molto Italiano, un allenatore bravo in grado di ottenere il massimo dai suoi. "Per Pioli sarà un bell’esame, tornare non è mai facile, ma non avrà sorprese", il suo pensiero sul tecnico appena arrivato alla Fiorentina.

