Capello: "Zaniolo problema grosso, mal consigliato da chi lo circonda"

Ospite di Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Capello ha parlato dei principali temi del calcio italiano. Tra questi anche il caso Zaniolo, divenuto ormai separato in casa con la Roma. Queste le parole del tecnico: "Il suo problema è grosso e difficile da affrontare. Secondo me la cosa più importante è capire chi gli sta vicino. Perché chi gli sta vicino non lo consiglia, bisogna stare attenti a tutto, dai social alle dichiarazioni, e chi gli sta vicino non lo consiglia. Sta commettendo errori uno dietro l'altro, ora sta capendo qualcosa ma se hai vicino persone che ti consigliano male capisci un attimo e poi ci caschi di nuovo".