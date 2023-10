Cardone sul Flaminio: "C'è l'intenzione, ma manca un progetto concreto"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha parlato in collegamento a Radiosei riguardo la cittadinanza di Provedel, sulla questione dello Stadio Flaminio e molto altro. Ecco il suo pensiero: "Ogni tanto torna forte l’intenzione del Presidente sul Flaminio, ma finché questa intenzione non si trasforma in un progetto concreto si fa fatica a crederci a 360 gradi. Ciò che abbiamo saputo è che Lotito sarebbe interessato a sviluppare l’area intorno al Flaminio con negozi, ristorante. La teorica ristrutturazione del Flaminio dovrebbe comunque superare seppur di poco i 40.000 spettatori di capienza per essere appetibile per una squadra come la Lazio"

Sulla convocazione di Provedel con la Russia

“Provedel non ha nemmeno la nazionalità e dunque non è russo, quindi a oggi non potrebbe nemmeno essere preso in considerazione. Non si sa come sia uscita questa notizia, ma non ha fondamento".

Sulla polemica tra Sarri e Spalletti riguardo la Nazionale

"La polemica tra Sarri e Spalletti c’è stata e il recupero in Nazionale di Zaccagni ha contribuito a far tornare un po’ il sereno. Il piano di Spalletti è di giocare con Chiesa e Zaccagni a Wembley martedì sera contro l’Inghilterra. Il malanno dell’ala laziale c’è ed è stato anche constatato dai medici della Nazionale e il suo mettersi comunque a disposizione ha bendisposto il CT Azzurro. Sarri ha detto quello che pensano tutti gli allenatori di club sulla Nazionale e sull’impiego dei giocatori in Azzurro, ma gettare altra benzina sul fuoco dei rapporti tra la Lazio e l’Azzurro, rapporti che non sono mai stati idilliaci, non mi è sembrata una mossa giusta da fare da parte di Sarri”.