Caressa esalta la Lazio: “Romagnoli annulla Lukaku, Milinkovic il migliore in Italia”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, dopo ogni turno di Serie A, Fabio Caressa ha stilato la sua personale Top 11 con i migliori giocatori del weekend. All'interno della formazione ideale, il giornalista di Sky Sport ha inserito ben 4 calciatori biancocelesti: Provedel, Romagnoli, Milinkovic e Felipe Anderson. Di seguito il suo commento.

PROVEDEL - "Provedel ha una storia particolare. Inizia quasi sempre il campionato che è il dodicesimo e si ritrova a fare il primo ed è difficilissimo togliergli il posto. Sta succedendo anche quest’anno. Altra prova convincente e mi sembra abbia già imparato i movimenti della difesa di Sarri".

ROMAGNOLI - "La difesa della Lazio si muove a memoria e anche per questo riesce a controllare una squadra come l’Inter. Nella Top 11 c’è Romagnoli che è arrivato dopo un periodo difficile al Milan, si è subito ambientato, non era difficile visto che è romano. Soprattutto ha capito subito quello che vuole Sarri. Ha dato esperienza e freschezza alla difesa e crede molto in quello che sta facendo e infatti ha annullato Lukaku".

MILINKOVIC - "Milinkovic è il giocatore in questo momento più forte della Serie A. Immarcabile, decisivo, ti aiuta di testa, fisico, tecnico, mette la palla dove vuole. Basta pensare al primo gol della Lazio. Un giocatore di un livello impressionante. Bravissimo Lotito a tenerlo. Milinkovic ha avuto un impatto difficile con Sarri, nell’abituarsi al suo gioco. Questa è stata una piccola difficoltà che ha avuto. Piccola perché il resto è stato formidabile. Da metà stagione scorsa in avanti ha ritrovato una buona continuità e adesso è dominante".

FELIPE ANDERSON - "Felipe Anderson ha fatto un grande girone di ritorno la passata stagione e lo voglio inserire non solo per il gol. Sarri ha bloccato l’Inter sugli esterni. Il lavoro di Felipe e Zaccagni è stato decisivo".