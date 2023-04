Caressa pazzo della Lazio: "A tratti meravigliosa. Romagnoli rinato e Sarri è un grande"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Piovono ancora complimenti per la Lazio. La grande prova con la Juventus, l'ennesima della stagione, ha fatto innamorare tutti. Compreso Fabio Caressa che sul suo canale Youtube ha analizzato così la squadra biancoceleste: "La Lazio è stata a tratti meravigliosa. Contro la Juve ha fatto alcune azioni bellissime. Romagnoli sembrava un giocatore quasi dimenticato. È andato via da Milano senza rimpianti e a Roma ha ricostruito se stesso adattandosi al tipo di gioco della Lazio che al livello difensivo gioca benissimo, ma anche davanti. Questo perché Sarri ha dato un concetto di squadra che si muove insieme. Bergomi ha spesso detto che in un calcio di uno contro uno, Sarri difende di reparto. La linea si muove perfettamente insieme. Ha ottenuto l’aiuto difensivo di Luis Alberto e Milinkovic e degli esterni offensivi. Sta facendo un campionato bellissimo. Merito dei giocatori, ma soprattutto del mister che sta dimostrando di essere un allenatore con grandi idee e grandi capacità di trasmissione. All’inizio fa un po’ fatica ad essere accettato da un certo tipo di giocatori che però quando capiscono di poterne trarne vantaggio, allora si innesca connessione tattica e di fiducia nel gioco. Non è un caso che le squadre migliorino sempre. Sono meno soggette ai cali di forma, lavorando di reparto. Esalta i valori di singoli e ne limita i difetti. Grandissimo allenatore e questa stagione lo dimostra ancora".