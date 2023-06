CARNE ED ESTATE | ALLA BISTECCHERIA DA BAFFO L'ARMONIA PERFETTA! ANCHE 3 MENU' FISSI!

Nell'atmosfera rilassata dell'estate, la cena alla griglia si trasforma in un rito irresistibile. Il profumo della carne sulla brace, le risate e le conversazioni animate, tutto si fonde in una sinfonia di sapori e suoni. A rendere l'esperienza ancora più memorabile ci pensa la Bisteccheria 'Da Baffo', un tempio dedicato alla carne e alla ricerca di sapori autentici.

Il cuore pulsante di 'Da Baffo' è la griglia. Qui, carni selezionate con cura vengono abilmente cucinate alla brace, liberando sapori che riempiono l'aria e accendono l'appetito. Tartare prelibate, carpacci di manzo, succulente tagliate e filetti squisiti: il menu è un'esaltazione della passione per la carne e la tradizione culinaria italiana.

'Da Baffo' propone, oltre al suo menù alla carta, ben tre menù fissi. Il primo, dal costo di 20€, offre un viaggio culinario che inizia con una bruschetta croccante, seguita da una bistecca alla brace, due contorni a scelta, caffè e acqua.

Per chi desidera un'esperienza più completa, il menù da 28€ include un antipasto della casa, due assaggi di primi, una grigliatona mista, un contorno, un dolce, acqua, vino e caffè. Infine, il menù da 30€ propone un antipasto della casa, una bistecca a scelta tra italiana, irlandese o danese, un contorno di patate, un dolce della casa, acqua, vino dei castelli e caffé.

Il team di 'Da Baffo' vi aspetta tutti i giorni nella storica sede in Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba, pronti a farvi vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. Per prenotare il vostro tavolo, basta chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329.62.61.63.5.

Godetevi la combinazione perfetta di carne e estate, scoprendo i sapori unici della cucina alla brace alla Bisteccheria 'Da Baffo'. L'estate non è mai stata così gustosa!