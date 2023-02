Casale amaro sui social: "Torniamo a Roma con rammarico. Ma sarà una maratona" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver analizzato la partita tra Lazio e Verona, Nicolò Casale ha dedicato alla prova del Bentegodi anche un post su Instagram. Condiviso uno scatto del match, il difensore ha aggiunto: "Era un giorno speciale per me, nello stadio e nella città dove sono cresciuto. Speravo in un ritorno diverso a Verona, invece torniamo a Roma con il rammarico per aver perso punti e aver frenato la corsa. Ma sappiamo che sarà una maratona".

