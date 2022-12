Casale svela la Top 11 dei Mondiali: un ex Lazio tra i grandi esclusi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Casale ha parlato dei Mondiali ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio. Il difensore ha ricordato la Coppa del Mondo del 2006 e poi ha rivelato la sua Top 11. Prima di tutto, ha spiegato: "Il primo Mondiale che ricordo è quello del 2006. Avevo appena 8 anni, me lo ricordo molto bene. Quella vittoria... come faccio a non ricordarla? La finale l'avevo guardata a Verona, a casa di alcuni amici di famiglia". Sulla miglior formazione: "Il modulo è il 3-4-1-2 con Buffon in porta. In difesa Cannavaro, Sergio Ramos e Thiago Silva. A centrocampo Zidane, Xavi, Iniesta e Pirlo. E poi Del Piero dietro le punte, Ronaldo e Messi. Ct? Per forza Lippi, con la vittoria dei Mondiali non potevo scegliere altrimenti. Top player? Posso pensare a Ronaldo e Messi, giocatori che fanno la differenza in attacco. Grande escluso? Ho escluso Klose, gradissimo giocatore con un sacco di gol segnati. La partita che non dimenticherà mai è sicuramente la finale tra Italia e Francia del 2006, scelgo quella".

