Casarin, bordata alla Serie A: "Al mondiale protestano molto di meno"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai 1 l'ex arbitro Paolo Casarin ha fatto il punto sul rendimento degli arbitri al Mondiale in Qatar colpendo anche i calciatori di Serie A a suo modo di dire troppo veementi nelle contestazioni: "Il bilancio è più che positivo. Questo grazie anche all'atteggiamento dei giocatori in campo che non si lasciano andare a proteste eclatanti come quelle che avvengono nel nostro campionato. In Italia invece spesso si creano dei veri e proprio capannelli intorno agli arbitri".