Caso Acerbi, Balotelli: "Ventimila telecamere, potrebbero averlo protetto"

Continua a far discutere il caso legato a Francesco Acerbi dopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere nessuna squalifica al difensore dell'Inter, dopo quanto accaduto in campo con Juan Jesus. Ad intervenire in merito, anche Mario Balotelli, doppio ex di Milan e Inter, al canale Twitch ‘Controcalcio’: “Ci sono ventimila telecamere e microfoni, eppure non sono riusciti a trovare una prova dell’insulto di Acerbi. Ci potrebbe stare un discorso legato alla protezione…”.