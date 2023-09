Caso Antony, Manchester United accusato di averlo coperto: accuse di violenza

Fonte: Tuttomercatoweb.com

In casa Manchester United non terminano gli scandali. Dopo aver 'risolto' il caso Mason Greenwood, cedendolo al Getafe, adesso è esploso un altro caso che coinvolge Antony, accusato di violenza verso la ex compagna, proprio come l'inglese. E dopo un comunicato in cui il club non ha preso posizione (almeno per ora), in Inghilterra iniziano a piovere le accuse. Secondo il Daily Mail, il Manchester United avrebbe coperto il giocatore, dopo che un medico del club avrebbe curato la ex fidanzata di Antony dopo una violenza subita. Lo United si è difeso spiegando che abbia solo organizzato una visita, ma non abbia fatto visitare la ragazza da un proprio dipendente, ma secondo il quotidiano le oscurità sarebbero diverse. Tra queste anche un placet di Sir Alex Ferguson, che avrebbe permesso al brasiliano di proseguire a giocare nonostante gli appelli delle associazioni antiviolenza che più volte negli scorsi mesi si sarebbero messe in contatto con il club.