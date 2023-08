Caso Gabri Veiga, Toni Kroos: "Ma quali ambizioni, contano solo i soldi"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver definito "imbarazzante" la scelta di Gabri Veiga di trasferirsi in Arabia Saudita a soli 21 anni, Toni Kroos è tornato sull'argomento. Queste le sue dichiarazioni: "Alcuni hanno addirittura commentato che in Arabia Saudita si gioca un calcio ambizioso, ma tutto ruota intorno ai soldi. Alla fine, è una decisione presa per soldi e questo va contro il calcio. E' un momento difficile per il calcio che tutti conosciamo e amiamo. Tutti prenderebbero quella decisione, proprio come Cristiano Ronaldo, che ha deciso di farlo alla fine della sua carriera. Ma diventa molto difficile quando lo fanno giocatori che sono nel bel mezzo della loro carriera e hanno ancora qualità per giocare nei migliori club d'Europa".