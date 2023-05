Caso Juve, Allegri sbotta: "Ora basta, facciamola finita. Roba da vigliacchi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Stangata per la Juve. Oltre la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha inflitto 10 punti di penalizzazione, il club di Allegri ha perso contro l'Empoli altro terreno, mettendo a segno una sconfitta per 4-1. Al termine della partita, il tecnico bianconero si è lasciato andare ad un lungo sfogo: «Ora basta! Che finisca questa storia, è uno stillicidio, ci dicano dove deve stare la Juve e facciamola finita. È una mancanza di rispetto per la gente che lavora, è incredibile, che si decida. A questo punto, basta. Non so come siamo arrivati qui, anche io che sembro impermeabile a tutto, assicuro che a livello psicologico è stato allucinante. Era meglio se veniva definita due mesi fa, sapevamo di che morte morire e lavoravamo in un certo modo. Così è stato uno stillicidio. Non dobbiamo trovare alibi e scuse, perché comunque siamo la Juventus e la Juventus è abituata a vincere. È normale che sia stata una situazione strana, l'aspetto psicologico è fondamentale, noi un quarto d'ora prima della partita eravamo secondi in classifica, poi ci siamo ritrovati a 59 punti. Si può dire tutto, io accetto tutto, le critiche vanno fatte, ma tutte le volte che mettiamo la testa fuori poi ci schiacciano di sotto. Non sono giustificazioni, però un po' di attenuanti a questa squadra vanno date. Mancano dieci giorni e saranno dieci giorni pesanti, perché le energie è normale che vengano a mancare, è stata una situazione surreale. La squadra è stata anche troppo brava». E infine, sul suo futuro alla Juventus, Allegri ha commentato: «Bisogna parlare con la società, si deve capire intanto dove si gioca e poi da lì si parte. Se saremo fuori da tutto si dovrà programmare di conseguenza, non si potrà dire che torneremo a vincere. Ci si deve allineare. Abbandonare la Juve sarebbe da vigliacchi. Io sono molto arrabbiato e deluso, avevamo un'altra opportunità con l'Empoli ma è tutto l'anno che rincorriamo, è stata una fatica enorme, alla squadra non ho davvero niente da dire. Però, una cosa va detta e ci tengo, la Juventus sul campo è seconda in classifica, perché 69 punti li abbiamo fatti».