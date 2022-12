Caso Juve, anche l'Atalanta trema: spunta intercettazione con Percassi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nell'estate 2022, in un comunicato ufficiale, la Juventus spiega di aver ceduto Merih Demiral all'Atalanta in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro più riscatto fissato a 20 e bonus di altri 2,5. In virtù dei debiti che i bianconeri avevano nei confronti della Dea però, Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juventus, spiega il 6 agosto 2021 a Luca Percassi, amministratore delegato dei nerazzurri: "Tu sai che in realtà - si legge su La Gazzetta dello Sport - il prestito non è oneroso, ma solo formalmente".