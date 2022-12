Caso Juve, Ciabattini: "Esclusione dalla Uefa? La verità è che..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Paolo Ciabattini, ex consulente Uefa per il Financial Fair Play, si è espresso sull'inchiesta che coinvolge la Juventus ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La Juventus rischia l'esclusione dalle competizioni Uefa? No, non credo. C'era già un settlement agreement firmato con la Uefa per rientrare entro il 2025 delle perdite registrate. Al netto delle plusvalenze, della manovra degli stipendi e dei costi non contabilizzati, le cifre non sono così significative per valere un'esclusione o una sanzione pesante. La Uefa, però, era dovuta a riaprire un'indagine dopo quanto successo".