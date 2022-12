Caso Juve, clamoroso: per la Procura non avrebbe potuto essere quotata in borsa

Fonte: Tuttomercatoweb.it

L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un’inchiesta sui bilanci della Juventus in base a quanto richiesto dalla Procura di Torino. I due resoconti 2018/2019 e del 2020/2021 avrebbero generato "patrimonio netto negativo". Ovvero il club bianconero, si legge in un altro passaggio della richiesta di misura cautelare poi respinta dal GIP, "ha celato l’erosione del capitale sociale in ben due esercizi, circostanza che, al di là del valore del titolo, integra una causa di scioglimento" e che "non avrebbe potuto operare negli esercizi in discorso (presentando un patrimonio netto negativo già al 30 giugno 2019) né essere quotata in Borsa".