Caso Juve, De Laurentiis: "Il calcio è malato. Non ci sono risorse per..."

ll presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine della presentazione del "Codice di giustizia sportiva FIGC" edito da Giuffrè Francis Lefebvre: Queste le sue dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui TMW: "Juve? Non ne parlo. Ci penseranno i Magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni. Non sta a me dire se sarà una nuova Calciopoli. Ho già detto che il calcio è malato dall'alto. Non si vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per andare avanti con questa tipologia di campionati e non si vuole la rivoluzione copernicana perché poi bisogna essere rieletti... Questo è un problema di tutti coloro che poi sono sottoposti a rielezione, nel mondo della Politica e in quello dell'industria, dei sindacati o dello sport. Nel mondo dello sport, purtroppo, la sorveglianza è latente e la volontà di voler modificare e crearsi delle antipatie è difficile trovarla".