Caso Juve: dove si svolgerà il procedimento? La risposta arriverà...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei tasselli fondamentali per quanto riguarda il "caso Juve" è quello di stabilire il luogo del procedimento. Secondo il "Corriere dello Sport" la società bianconera avrebbe chiesto lo spostamento dalla Procura di Torino a quella di Milano o eventualmente quella di Roma. La decisione definitiva sarà presa dalla procura generale della Cassazione il prossimo 19 dicembre. Secondo la Procura Torino i reati contestati si sarebbero consumati nella sede del club situata nel capoluogo piemontese, mentre per la Juve sarebbero legate a Milano sede della Borsa. Qualora l'istanza della Vecchia Signora dovesse essere accolta, i tempi si allungherebbero ulteriormente visto che i nuovi pm necessiterebbero di un po' di tempo per studiare tutta la documentazione relativa all'intricata vicenda.