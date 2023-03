Caso Juve, Dybala chiede gli arretrati ai bianconeri: i dettagli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le vicende giudiziarie della Juve continuano a tenere banco. Manca davvero poco l'udienza davanti al gup Marco Picco a Torino. Lunedì 27 marzo la Juventus e gli altri 12 indagati tra cui Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene, dovranno affrontare la prima tappa processuale dell’inchiesta Prisma. Le accuse sono diverse e non propriamente morbide. Tra queste figurano: false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e false fatturazioni. I pm torinesi Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello come da prassi hanno depositato gli ultimi atti.

Ma non è tutto. Negli atti ci sono anche le dichiarazioni di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il legale ha confermato che la Joya deve ancora percepire più di 3 milioni di euro legati alla seconda manovra stipendi della Juve durante il periodo di Covid. Inoltre chiede anche una cifra per responsabilità precontrattuale del mancato rinnovo. In pratica la differenza tra l’importo dell’accordo che Dybala aveva trovato con il club bianconero.