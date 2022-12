Caso Juve, il procuratore Chinè sicuro: tutti i dirigenti sapevano. Le intercettazioni...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

. La Procura Federale, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha presentato ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite dello scorso 27 maggio da parte di Giuseppe Chinè. Il procuratore, infatti, fa affidamento a delle nuove intercettazioni emerse che, a suo modo di vedere, condannano i dirigenti bianconeri, consci di quello che stava accadendo. Rispetto al processo sportivo di inizio anno, infatti, le condizioni sarebbero cambiate, sia per le intercettazioni ormai di dominio pubblico, sia per le oltre quattordicimila pagine che non erano a disposizione nelle indagini preliminari. Condizioni inserite anche nelle centosei pagine del ricorso presentato dalla Procura. Di seguito le interecettazioni che incastrerebbero i dirigenti bianconeri, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

JOHN ELKANN - Il ceo di Exor non è indagato, ma secondo Chinè rientra nel sistema da lui ipotizzato. Nel mirino della Procura ci sarebbe una telefonata con Andrea Agnelli del 6 settembre 2021, in particolar modo la fase seguente pronunciata da Elkann: "sì, però come ricordi, tu avevi detto che alla fine c'è stato, da parte della direzione sportiva, […]si sono allargati, ci sono tutta un serie di operazioni che loro hanno fatto". A cui segue la risposta di Agnelli: "[…]esatto, facendo eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze: se ti crolla il mercato, ti crolla il mercato! Questo è un dato di fatto!".

AGNELLI - Lui, il presidente della Juventus, è invece indagato dalla Procura di Torino e da quella Federale. Secondo Chinè lui è al centro del sistema per la sua conoscenza di ogni dinamica e di ogni fatto. A conferma di questo è la telefonata con Arrivabene del 3 settembre 2021, in cui Agnelli dice: "Sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene! […]Perché noi abbiamo due elementi fondamentali: da un lato il Covid, ma dall'altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti [...]e soprattutto la merda...perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire". E a cui segue: "Sì... no, infatti lo so...ne sono al corrente e non si può dire!".

CHERUBINI E PARATICI - Come Agnelli anche Paratici è indagato dalla Procura di Torino e dalla Federale. E' stato individuato dal procuratore Chinè come l'artefice principale del sistema di plusvalenze fittizie. A conferma di ciò sono le intercettazioni di Federico Cherubini che spesso fa riferimento al suo nome e alle sue decisioni in sede di mercato: "Era peggio prima dove io vedevo che Fabio se si svegliava la mattina e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmà 20 milioni senza dirlo a nessuno. Quello era pericoloso", diceva a Stefano Bertola, attuale direttore sportivo.