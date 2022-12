Caso Juve, L'ECA: "Pronti a un confronto con il nuovo CdA"

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

L'ECA, l'Associazione dei club europei della quale Agnelli è stato a lungo presidente, si è riunita a Doha durante il Mondiale di Qatar per discutere di sviluppo del calcio, ma anche della situazione che riguarda la Juventus. In una nota diffusa dopo l'incontro, come riportato da gazzetta.it, si legge: "Il Consiglio è stato aggiornato sulle opinioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea e ha espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus".