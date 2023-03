Caso Juve, Lombardo sconvolge tutti: "Società come banche. L'Atalanta..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Era Maurizio Lombardo, scrive la Repubblica, che possedeva e custodiva le 'side lettere' in cui all'interno erano contenuti tutti gli affari occulti della Juventus. L'ex segretario generale lo scorso di 17 febbraio si è rivelato un teste fondamentale nell'inchiesta Prisma avvolta intorno ai bianconeri. Allontanato dalla società nell'ottobre del 2020, Lombardo ha deciso di attaccare gli ex colleghi con parole che ne hanno rivelato il lato oscuro e che fuori esce dall'ambito calcistico. Le più dure sono rivolte nei confronti di Fabio Paratici: "Aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre". Era Lombardo che possedeva le 'side letter', in cui all'interno "C’erano quelle del Cagliari, dell’Atalanta...", e aveva il compito di portarle sempre con se, anche in casa, conscio della possibilità che Paratici poteva chiamarlo all'improvviso, a qualsiasi ora: notte o giorno che fosse. Queste non andavano assolutamente depositate in Lega, pena la non registrazione della plusvalenza.

Un'atmosfera quasi da libro giallo, ma che non finisce qui. Lombardo si rivela fondamentale anche nel momento in cui c'è da smascherare gli accordi come le altre società, società che nel corso di questi anni hanno fatto da "banca" per permettere le plusvalenze illecite alla Juventus. Tra le protagoniste di questo processo c'era l'Atalanta, al punto che l'ex segretario generale è in grado di rivelare tutti i debiti, quando risponde alle domande dei seguenti calciatori: di Cerri, Mandragora, Orsolini, Demiral, Traorè, Mulè, Audero, Peeters. "14,5 milioni: 4 per Mattiello, 4 per Muratore, 3,5 per Caldara, 3 per Romero".

Ancora più sconvolgente, però, è la rivelazione sui calciatori, tutti a conoscenza di questo giro: "Se lo sapevano? Sì, le scritture erano rassicurazioni. Il testo era predisposto". La spia, però, si accese con il trasferimento di Mandragora: "Mandragora all’Udinese per 20 milioni: si rendono conto che con questa recompra non potevano più registrarla subito. Era ancora il periodo di Marotta e io chiesi: perché ce lo riprendiamo che non giocherà mai nella Juventus? Mi dissero che avevamo un obbligo".