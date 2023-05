Caso Juve, ora i bianconeri tremano: in arrivo una clamorosa penalizzazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, come tutte le altre squadre in lotta per la Champions League, guardano con attenzione il futuro della Juventus. I bianconeri sono in corsa per una qualificazione nell'Europa che conta, ma una sempre più probabile penalizzazione potrebbe spegnere ogni sogno. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella giornata di domani andrà in scena il quinto processo sportivo ai bianconeri e le probabilità che i giudici arrivino a infliggere addirittura 12 punti di penalità, sarebbero molto alte. Se quest'ipotesi dovesse diventare realtà la Juve scenderebbe all'ottavo posto in campionato, mandando la Lazio al terzo (e con possibilità di accedere alle semifinali di Supercoppa Italiana), il Milan al quarto e così via. Sono passati più di 400 giorni dalla prima udienza in tribunale della Juventus e l'impressione è che si possa andare avanti ancora a lungo.

LA SITUAZIONE - Fino a oggi, come sottolinea ancora la rassegna stampa di Radiosei, i bianconeri sono stati assolti due volte, ma è stata condannata nel processo di revocazione. Ad aver incastrato i bianconeri, secondo la Corte, sarebbero stati il libretto nero e le intercettazioni, testimoni di un sistema che voleva aggirare le norme e la lealtà sportiva. Domani pomeriggio arriverà la quinta sentenza. Il procuratore Chinè ha chiesto una penalizzazione tra i 9 e i 12 punti, poi starà alla Corte che, tra le i potesi, potrebbe assecondare la requisitoria, diminuire la sanzione oppure confermare i quindici punti inflitti quattro mesi fa.