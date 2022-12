Caso Juve: per la Procura spunta un contabile delle plusvalenze

TUTTOmercatoWEB.com

Le indagini sul caso Juve proseguono e ogni giorno emergono dei particolari che potrebbero essere importanti per venire a capo della situazione. Una delle ultime novità secondo la Procura di Torino che sta indagando sui conti della società bianconera nel triennio 2019-2021 riguarda la presenza di un "contabile delle plusvalenze". Si tratterebbe di Claudio Chiellini fratello del ben più noto Giorgio, ex difensore e capitano della squadra bianconera. Stando a quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" sarebbe stato lui il contabile che comunicava a cadenza periodica le previsioni di perdita a Paratici e Cherubini e di conseguenza le plusvalenze da registrare entro la fine del bilancio per compensare il valore negativo. Tuttavia il ruolo non sarebbe ufficiale, ma emergerebbe da una serie di email riguardanti manovre correttive scambiate con i dirigenti del club piemontese.