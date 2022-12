Caso Juve, Percassi: "La verità verrà a galla. L'Atalanta..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi in un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo si è espresso sul caso Juventus e all'indagine Prisma che riguarda non solo i bianconeri, ma anche altri club coinvolti: "L'Atalanta è tranquillissima. Siamo a disposizione delle autorità, piena fiducia nella giustizia. La verità verrà a galla. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per l’Atalanta".