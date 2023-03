Caso Juve, plusvalenze e manovra stipendi: ecco cosa potrebbe accadere

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Mesi decisivi quelli all'orizzonte per la Juventus. Sono attese infatti novità a breve almeno sul fronte sportivo per quanto riguarda i processi dei bianconeri sulle manovre stipendi e sulle partnership sospette. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la notifica di fine indagini per il secondo fascicolo dell’inchiesta Prisma sarebbe attesa fra domani e lunedì mentre per quanto riguarda le società coinvolte potrebbe non deferire e non archivierà nulla, ovvero chiederà una "sospensione in attesa di documentazione", visto che alcune procure come Cagliari, Genova e Bologna hanno già avviato inchieste penali.



INCHIESTA STIPENDI - Parallelamente all'inchiesta sulle plusvalenze prosegue anche quella legata alla così detta "manovra stipendi", ovvero gli accordi club-calciatori sulle mensilità dilazionate in epoca Covid e non depistate in Lega e FIGC. Per questo filone si andrà ancora avanti, si legge, con i giocatori che rischierebbero un mese di squalifica solo nel caso venisse dimostrata una responsabilità diretta sulla firma. Per il club invece, riporta sempre la rosea, si andrebbe incontro ad una maxi sanzione pecuniaria anche se l’articolo 31 della giustizia sportiva prevede che si potrebbe aggiungere anche penalizzazioni in classifica.