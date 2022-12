Caso Juve, Vlahovic: "Ho letto, mi dispiace. Agnelli è stato un..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita tra la Serbia e la Svizzera, costata l'eliminazione alla sua nazionale, Dusan Vlahovic ha commentato, come riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, le vicende che interessano la Juventus: "Ho letto, come tutti voi. Ora vediamo, quando torno ne parleremo più in profondità. E' un dispiacere perché Agnelli è stato un grande presidente. Mi hanno anche telefonato dalla società, è tutto a posto. Non sono preoccupato, io sono un calciatore e devo concentrarmi sul campo".