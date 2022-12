Caso Juventus, Cristiano Ronaldo si tutela: scelto il penalista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In attesa dei risvolti giudiziari del caso Juventus, Cristiano Ronaldo sta già facendo le prime mosse a sua tutela. Il campione portoghese ha scelto il penalista che lo rappresenterà: come riporta Tuttomercatoweb.com si tratta di Salvatore Pino, avvocato già salito alla ribalta per quanto riguarda il mondo del calcio. Il noto penalista è già stato difensore di Cristiano Doni e Andrea Masiello nell'inchiesta per il calcioscommesse e di Rafael Leao per la vicenda con lo Sporting Lisbona.