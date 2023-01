Caso Juventus, Iervolino: "Bisogna accettare le conseguenze..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Quanto sta accadendo in casa Juventus ha scosso il mondo del calcio e da quando nella serata di ieri è arrivata la sentenza e la penalizzazione di 15 punti in classifica non si parla d'altro. A dire la sua anche il patron della Salernitana Iervolino che si è così espresso ai microfoni di Dazn: "Il calcio deve avanzare in termini di maturità: bisogna accettare le conseguenze senza strascichi. Andare avanti e da quegli errori poter avere una nuova rivoluzione nel calcio, con regole certe e maggiori controlli affinché queste cose non capitino più".