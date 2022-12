Caso Juventus, l'Avv. Grassani: "Sono molto perplesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vera e propria doccia fredda in casa Juventus la notizia della riapertura dell'indagine sul caso plusvalenze. In merito è intervenuto anche l'Avvocato Grassani che ha così affermato sulle pagine de il Corriere dello Sport: "L'elemento di novità è che la Procura federale ritiene di aver rinvenuto la cosiddetta pistola fumante. La 'pistola fumante' consiste, ovviamente, nelle intercettazioni captate dalla procura della Repubblica di Torino e trasferite all’organo inquirente federale, nonché in alcuni documenti rinvenuti in occasione degli accessi presso gli uffici del club bianconero".

"Sono molto perplesso rispetto alla sussistenza delle condizioni necessarie previste dall’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva affinché possa promuoversi un giudizio per revocazione che, per definizione, costituisce un mezzo di impugnazione straordinario. Sarà certamente una bella battaglia in aula in punto di diritto".