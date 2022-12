Caso Karsdorp, la Roma accusa il colpo e passa al contrattacco: la mossa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Karsdorp non sembra sgonfiarsi, anzi. Ieri la FIFPro ha diramato un comunicato condannando la Roma per mobbing a causa del trattamento riservato al tesserato. L’accusa, piuttosto grave, però non sembra aver intimorito la società giallorossa che è passata al contrattacco. Come riporta Sky Sport, il club avrebbe ritenuto la nota presentata fuori tempo massimo sostenendo di non aver mai escluso il giocatore.

