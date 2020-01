Caso: "La Lazio sta facendo qualcosa di straordinario. Derby? Il ko di Napoli non peserà"

"Quando uno viene estromesso dalle competizioni, vengono meno degli obiettivi c'è sempre rammarico . Quello che sta facendo alla Lazio è qualcosa di straordinario, ma conta anche arrivare a degli obiettivi. Lo scorso anno e due anni fa buttò l'accesso in Champions League. Mancava a questa squadra il carattere, la cattiveria di raggiungere certi palcoscenici. E' giusto che sia lì a giocarsi il campionato. Certo, due obiettivi sono andati via, bisogna tenerne conto, ma questo spero possa rafforzare il gruppo. Mancando Luis Alberto e Correa, la Lazio perde tantissimo, e lo si è visto a Napoli. Quando non ci sono questi giocatori, la coperta è corta". A parlare così è Mimmo Caso che, ospite oggi di TMW Radio, ha commentato la sfida persa ieri al San Paolo. Nonostante il ko bruci, secondo lui non influenzerà il derby di domenica con la Roma: "Ripercussioni? Assolutamente no, nonostante mancasse uno fondamentale come Luis Alberto, ha giocato una gara di carattere con il Napoli. La squadra sta benissimo, non c'è nessun problema. L'eliminazione può bruciare, ma ha trovato una maturità mentale che ti fa mettere da parte certi episodi. E ora si butterà solo sul campionato, che è un obiettivo fondamentale".

