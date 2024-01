Caso Maignan, paga l'Udinese: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato l'Udinese con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse per i cori razzisti contro il portiere milanista Maignan. Nelle sue motivazioni, il giudice sportivo sottolinea "la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali" e rileva "che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e Cgs)". Viene tuttavia applicata la sanzione minima prevista, con l'obbligo di disputare una sola gara a porte chiuse, in considerazione del "comportamento attivo della società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili". I friulani sconteranno la sanzione in occasione della gara casalinga di campionato contro il Monza, valida per il 23° turno, in programma il 3 febbraio