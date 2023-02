Caso Mayorga, l'avvocato risarcirà Ronaldo: la cifra monstre

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Leslie Mark Stovall, avvocato di Kathryn Mayorga, donna che nel 2018 accusò Cristiano Ronaldo di violenza sessuale in una camera d'albergo di Las Vegas (fatti risalenti al 2009 e caso archiviato di recente), è stato condannato a pagare quasi 300mila euro di risarcimento al calciatore portoghese. Secondo The Athletic, questa cifra corrisponde alle parcelle che CR7 ha dovuto pagare per difendersi dall'accusa di stupro. L'avvocato è stato accusato di aver agito in "malafede" e di aver utilizzato documenti rubati.