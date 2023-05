Caso Plusvalenze, la Juve sospira: quando arriverà la sentenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso il dibattimento presso la Corte Federale d’Appello, ora è in corso la riunione in Camera di Consiglio. La Juve sospira e con lei anche le squadre coinvolte nella corsa per un posto nell’Europa che conta. I bianconeri conosceranno oggi il loro destino, questa la penalizzazione richiesta dalla Procura, e di conseguenza determineranno anche quello delle rivali, in tal senso la Lazio è spettatrice interessata. Come riporta Sky Sport, in serata dovrebbe arrivare la sentenza ma non prima del calcio d’inizio della sfida con l’Empoli in programma alle 20:45. La decisione è prevista in tarda serata, probabilmente dopo il triplice fischio o addirittura nella mattinata di domani.

