Caso Portanova, la Figc apre un'inchiesta: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a far discutere la questione relativa a Manolo Portanova. Il calciatore del Genoa è stato condannato a 6 anni di carcere con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo. Se il club ligure ha deciso di non sospenderlo fino a sentenza definitiva la Figc ha deciso di aprire un'inchiesta nei confronti del giocatore. "La Procura Federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa Manolo Portanova, condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La Procura ha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva", questo il comunicato riportato dall'Ansa.