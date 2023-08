Caso Samardzic, la Pimenta risponde al padre del giocatore: le parole

Esordio da dimenticare per la Lazio contro l'ormai "spauracchio" Lecce. Serata amara anche per il...

Uno dei nomi più caldi per la porta della Lazio per sostituire Maximiano è quello di Luigi Sepe. Il portiere di...

PROVEDEL 6: Si oppone a tutti fino a quando il jolly non lo pesca Almqvist. Si inchina due volte in due minuti, poteva farci...