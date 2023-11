Caso scommesse, Abodi: "Siamo condannati. La volontà è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Presente all'evento Orientamenti 2023 a Genova, il ministro per lo sport e per i giovani si è espresso su alcuni temi cari al calcio in questo momento. Tra questi, la delicata questione delle scommesse. Queste le considerazioni di Andrea Abodi: "Siamo condannati a confrontarci anche con le cadute, l'importante è come si affrontano i momenti difficili: con lucidità, con voglia di risolvere il problema. Dobbiamo lavorare sulla formazione e sulla responsabilizzazione, se cade un professionista si rischia che venga interpretato male tutto ciò che riguarda il professionismo. Per questo stiamo definendo la carta dei doveri, non è che così risolveremo ma è un ulteriore contributo. Il professionista dovrà leggerla e sottoscriverla. Qua siamo in ambito di patologie, la ludopatia coinvolge milioni di italiani e tanti giovani. È importante che il professionismo sappia raccogliere questa sfida per contrastare queste tendenze diseducative. Affrontiamo le difficoltà, senza ipocrisie e con trasparenza, con la volontà di non far emerge omertà".

