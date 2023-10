Caso scommesse, anche El Sharaawy pronto a querelare Corona: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski, ecco il turno di Casale, El Shaarawy e Gatti, indicati da Corona come protagonisti del caso scommesse che tiene banco in questi giorni. Per i tre al momento non vi sono conferme a livello giudiziario di un loro eventuale coinvolgimento. Infatti, non ci sarebbero evidenze da parte della procura di Torino, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie. Dopo i legali del difensore della Lazio, che hanno sostenuto, in sostanza, di voler querelare Corona e DillingerNews, si sono pronunciati anche quelli dell'attaccante della Roma.

Ecco il comunicato degli avvocati di Stephan El Shaarawy Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo, di LCA Studio Legale: “Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo. È assolutamente sereno di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose. Tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la notizia”.