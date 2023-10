Caso scommesse, Behrami: "Siamo tutti fragili. A vent'anni fuori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valon Behrami, ospite a TvPlay, ha detto la sua sul caso scommesse, tema caldissimo di questi giorni che ha stravolto, e non poco, il mondo del calcio. L'ex giocatore ha dichiarato: “Abbiamo questa questa sensazione che da fuori i giocatori siano super uomini, che non li tocchi nulla. In realtà siamo tutti persone fragili, abbiamo vergogna a parlare di qualsiasi cosa. È difficile credere che niente, come i commenti dei tifosi, li tocchi: se non ti tocca, vuol dire che vivi al di fuori della realtà. A vent’anni, fuori ci facciamo vedere veramente sempre forti, ma in realtà dentro ci sono tantissime sofferenze e fai fatica soprattutto a parlare con le persone vicino a te perché sono quelle che sono più orgogliose di te. Nelle altre generazioni, si viveva con pochi fronzoli. Ora non siamo sbagliati, ma è cambiato l’approccio"

“In questo momento bisogna andare incontro a Tonali e Fagioli, però dall’altra parte c’è un problema di base. Io avendo fatto anche l’esperienza Inghilterra ho visto che il fatto di giocare nei casinò era molto sdoganato, loro avevano questo vizio e ce l’hanno in tanti. In questo momento ci sono delle persone adatte che giudicheranno quello che hanno fatto questi ragazzi, però dall’altro lato io credo che sia anche un problema generazionale, perché gestire tanti soldi è complesso. Stare soli porta tanta noia alla tua vita e quindi devi cercare deterrente per andare incontro a questa noia. Questo non vuol dire giustificare quello che hanno fatto, però prima si parlava tanto negli spogliatoi, c’erano i più grandi e si stava a sentire loro le loro storie, ora invece è cambiato tanto, ci si chiude tanto in sé stessi e questo porta magari in alcuni momenti a fare errori del genere”.

