Caso scommesse, Del Piero: "Prima c'erano regole dure. Oggi, invece..."

In Italia il calcio si è fatto molto più noioso. Questo è uno dei concetti espressi da Alessandro Del Piero, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. L'ex capitano della Juventus, che ha individuato in Guardiola l'esempio da seguire, ha spiegato come oggi il calcio italiano non attiri più i campioni di una volta, al contrario di campionati come la Premier, La Liga, la Ligue 1 e la Bundesliga.

Una delle cause di questo drastico abbassamento del livello, spiega Del Piero, è dovuto da un'errata formazione dei ragazzi. Spesso su questi si nutrono aspettative esagerate, alzando in maniera eccessiva il livello della competitività e delle richieste. Un problema che, ovviamente, ha ripercussioni anche sulla nazionale. Concentrandosi in particolar modo su Mancini, ha commentato la scelta del tecnico di trasferirsi in Arabia Saudita, rivelando quanto sia difficile rifiutare tali somme ma, allo stesso tempo, ammettendo la brutta figura fatta dall'Italia in quella circostanza.

Inevitabile, nel corso delle sue dichiarazioni, non trattare il tema del caos scommesse. Del Piero, facendo un paragone con il passato, ha sottolineato la differenza di regole che vigevano una volta e che oggi sembrerebbero essere molto più leggere, come quelle sulle droghe e, per l'appunto, sulle stesse scommesse.